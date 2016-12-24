ترامب انتقد “جولف” أوباما ليمارسه مع بطل العالم

......

المواطن – وكالات

ابتعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن الضغوط السياسية، ليلعب الجولف مع البطل العالمي في هذه اللعبة، الأمريكي تايجر وودز، أمس الجمعة، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور ترامب ووودز، فيما قالت المتحدثة الإعلامية الرسمية في فريق ترامب الرئاسي إن الرئيس المنتخب خاض مباراة في الجولف مع اللاعب الأفضل في العالم سابقًا.

وغرَّد دونالد ترامب جونيور، ابن ترامب، عبر حسابه على (تويتر): “كم ضربة ستقوم بها كاي”، في إشارةٍ إلى ابنته التي كانت تشارك جدّها اللعب، كما أرفق التغريدة بصورةٍ لوالده مع وودز وكاي في ملعب الجولف.

ويذكر أنه، سابقًا، انتقد ترامب سلفه باراك أوباما بسبب إضاعته وقتًا طويلًا في ممارسة رياضة الجولف.