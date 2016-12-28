ترامب يدعو إسرائيل للبقاء “قوية” حتى 20 يناير

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المواطن – وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، إدارة الرئيس باراك أوباما على موقفها تجاه إسرائيل، وذلك قبل الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية جون كيري، التي تتعلق بالموقف الدوليّ حيال بناء المستوطنات الإسرائيليّة.

وكتب ترامب على تويتر “لا يمكن أن نواصل السماح بمعاملة إسرائيل بمثل هذا الازدراء وعدم الاحترام. كان لهم دائمًا صديق قوي في الولايات المتحدة. ولكن….”

وأردف “لم يعد الأمر كذلك. بداية النهاية كانت اتفاق إيران البغيض.. والآن هذا (ما حدث في الأمم المتحدة)! ابقي قوية يا إسرائيل.. العشرون من يناير يقترب سريعًا”، وذلك في إشارة إلى موعد توليه السلطة من الرئيس الديمقراطي.

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