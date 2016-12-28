ترامب يستدعي مستشار بوش لهذا السبب

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المواطن – نت

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، توماس بوسرت المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، لمنصب مستشار شؤون مكافحة الإرهاب للتركيز على التهديدات الإلكترونية.

كما عين ترامب مستشاره القانوني جيسون غرينبلات “ممثلاً خاصاً مكلفاً بالمفاوضات الدولية”، في منصب جديد داخل الإدارة الأمريكية.

وقال الفريق الانتقالي لترامب إن بوسرت سيتولى منصب مساعد الرئيس للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، وسيركز على قضايا الأمن الداخلي، ويساعد في صياغة سياسات الإدارة للأمن الإلكتروني.

وفي بيان للفريق أكد الرئيس المنتخب أن غرينبلات الذي عمل لعقدين محامياً داخل مؤسسة ترامب، سيساعده “في المفاوضات الدولية على اختلافها وفي الاتفاقات التجارية في أنحاء العالم”.

وقال بوسرت في بيان: “يجب أن نعمل لإرساء مبدأ إلكتروني يعكس حكمة الأسواق الحرة والمنافسة الخاصة والدور المهم المحدود للحكومة في إقامة وإنفاذ سيادة القانون”.

واكتسبت قضية الأمن الإلكتروني أهمية كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ انتقد ترامب مزاعم بأن روسيا مسؤولة عن هجمات إلكترونية على رسائل بريد إلكتروني للحزب الديمقراطي للتأثير في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة.

وتولى بوسرت منصب نائب مستشار الأمن القومي في إدارة بوش، فيما كان غرينبلات محامياً متخصصاً في قانون العقارات ومستشاراً لترامب خلال حملته حول العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان ترامب عيّن الملياردير ويلبور روس (79 عاماً) وزيراً للتجارة، ولم يسم حتى الآن ممثله للسياسة الخارجية.

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