تردد قناة mbc pro sport لمشاهدة مباراة الاتحاد وأتليتكو!

المواطن ـمحمد سلام

تترقّب جماهير نادي الاتحاد مباراة فريقها الودّية مساء اليوم، الجمعة، في تمام الساعة 20.45، أمام فريق أتليتكو مدريد الإسباني، في احتفال العميد بمرور 90 عامًا على تأسيسه، حيث تقام المباراة على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الجوهرة المشعّة بجدة.

وينتظر مشجّعو فريق الاتحاد المباراة الاحتفالية مع الفريق من أجل الوقوف إلى جانبه خلال مباراته ضد نادي أتلتيكو مدريد، حيث قامت شبكة قنوات MBC PRO SPORTS بالإعلان عن المعلّقين الخاصّين بالمباراة عبر قنواتها الصوتية الأولى والثانية، حيث سوف يكون عبر القناة الصوتية الأولى “بلال علام”، أما بالنسبة للقناة الصوتية الثانية “جعفر الصليح”.

وبالنسبة للتردد الخاص بهذه القناة، فقد كان في بدايته تواجهه العديد من المشاكل بخصوص البثّ الخاص بها، ممّا ترتَّب على ذلك حدوث تقطيع في الإشارة الخاصة بالقناة، لذلك قام الطاقم الإداري الخاص بالقناة بالعمل على انتقالها إلى قمر عرب سات، ولذلك يأتي تردد القناة الجديد عبر قمر عرب سات “بدر 6” من خلال التردد التالي: 12341 أفقي، 27500، مع تصحيح 3/4.