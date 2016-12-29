تركي الدخيل مرحبًا بانضمام عمان للتحالف الإسلامي: يسرنا قربهم ويقلنا بعدهم

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المواطن – الرياض

رحب المدير العام لقناتي العربية والحدث، تركي الدخيل، انضمام سلطنة عُمان إلى التحالف الإسلامي العسكري بقيادة المملكة.

وكتب الدخيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: نفرح بانضمام #سلطنة_عمان لـ #التحالف_الإسلامي_لمكافحة_الإرهاب لأننا نحب #عمان ونحب أهل#عُمان ويسرنا قربهم ويقلقنا بعدهم”.

وختم تغريدته بوسم “#أهلا_عمان”.

وأرسلت عُمان أمس الأربعاء رسالة خطية إلى ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للإعلان عن انضمامها رسميًّا إلى التحالف الذي يهدف مواجهة الإرهاب في المنطقة العربية وصد ما يهدد أمنها.

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