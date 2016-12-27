تسجيل عدادات الكهرباء بأسماء المستأجرين بمسمى “مستفيد”

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المواطن – الرياض

كشفت مصادر مطلعة أنه سيتم مستقبلاً تسجيل عدادات الكهرباء باسم مستأجر العقار أو السكن، تحت مسمى “مستفيد” طوال فترة الإيجار، على غرار نظام “تم” الخاص بتأجير السيارات.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تفعيل ذلك ضمن خدمة “إيجار” الجديدة التي تعتزم وزارة الإسكان تطبيقها لتقدير المعونة الحكومية، مضيفة أن العداد سيكون باسم المستفيد وهو المستأجر وسيوقف بمجرد إخلاء السكن وفقاً لـ”المدينة”.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الإسكان عن انتهائها من الربط الإلكتروني مع وزارتي التجارة والعدل ومركز المعلومات الوطني، ويجري العمل حالياً على الربط مع وزارة العمل والبريد السعودي وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.

ودشن مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم “عدادات الكهرباء” حيث تنوعت التعليقات بين مؤيد ومعارض، فيما نشر البعض تعليقات تناولت شرحاً للعدادات الإلكترونية الجديدة المزمع إحلالها مكان القديمة خلال الفترة القادمة، للحد من استهلاك الكهرباء.

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