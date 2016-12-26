تشافي: هذا رأيي في انتقال كوتينيو إلى برشلونة

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المواطن ـ نت

أشاد أسطورة وقائد فريق برشلونة السابق، الإسباني تشافي هيرنانديز بنظيره نجم ليفربول، البرازيلي فيليب كوتينيو المرتبط بشكلٍ مستمر بالانتقال إلى ملعب كامب نو.

وتربط الصحافة العالمية كوتينيو بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز خط وسط الفريق للموسم القادم 2017-2018.

وقال تشافي هيرنانديز بخصوص ذلك “كوتينيو سيضيف الكثير لبرشلونة، قلة اللاعبين القادرين على تحسين أداء برشلونة، لكن إذا سألوني عن كوتينيو فسأقول إنه منهم”.

وأضاف لاعب السد القطري، قائلاً “كوتينيو بهذا المستوى جيد جدًا، ويناسب فلسفة لعب برشلونة كثيرًا، دائمًا أرى أنه يمتلك أسلوبًا خاصًا، وارتفع مستواه مع يورجن كلوب، وهو من أفضل لاعبي الوسط في العالم”.

وكان تشافي قد لعب أغلب فترات مسيرته الكروية برفقة برشلونة، قبل أن ينتقل إلى السد القطري في عام 2014.

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