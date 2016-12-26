تشكيلة الهلال أمام النصر بدون مفاجآت

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المواطن ـمحمد سلام

استقر المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، على تشكيلة الفريق التي ستخوض مواجهة نادي النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد التي ستقام في تمام الساعة 19.50 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وجاءت التشكيلة بدون مفاجآت، حيث يلعب في الهلال: عبد الله المعيوف “حراسة المرمى” ، ومحمد البريك، وأسامة هوساوي، وعبد الله الحافظ ، وياسر الشهراني، وعبد الملك الخيبري، ونيكولاس ميليسي، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، وتياغو ألفيش، وليو بوناتيني.

وعلى مقاعد البدلاء يوجد: فهد الثنيان، ومحمد جحفلي، وعبد الله عطيف، وعبد المجيد الرويلي، ومحمد الشلهوب، ومجاهد المنيع، وناصر الشمراني.

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