تطبيق Opera Max يصل لـ50 مليون مستخدم نشط شهرياً

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المواطن – نت

أعلنت شركة “أوبرا” أن متصفح Opera Max التابع لها، يمتلك الآن أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهرياً على منصة أندرويد في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي دفع الشركة لإضافة وضع جديد يعرف بـ VIP mode والذي يتيح للمستخدمين توفير باقات الإنترنت بشكل غير محدود، فضلاً عن توفير مزيد من خدمات الخصوصية والأمان.

ووفقاً لما نشره موقع fonearena الهندي، فإن Opera Max هو تطبيق لإدارة البيانات والخصوصية الذي يمنح المستخدمين طبقة إضافية من الحماية على شبكات Wi-Fi العامة أو غير المؤمنة، كما أنه يقلص استخدام البيانات في جميع التطبيقات لمساعدة المستخدمين في توفير البيانات والأموال.

ومع تقديم وضع VIP، فيمكن الآن للمستخدمين الحصول على وقت بلا حدود مقابل إعلان يظهر على شاشة الشحن عند شحن الهاتف، ومن خلال تشغيل وضع VIP، سيحصل المستخدم دائماً على وصول بلا حدود لجميع ميزات Opera Max، حتى إذا لم يكن يتم شحن الهاتف.

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