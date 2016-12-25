تعرف على أبرز الفروق بين هاتفي LG Stylus 3 وOnePlus 3T

المواطن – نت
كشفت شركة LG مؤخرا عن هاتفها الجديد Stylus 3 والذي يأتي بمواصفات مميزة.
وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف OnePlus 3T والتي توضح أبرز الفروق كما يلي:
تاريخ الكشف عنه:
LG Stylus 3: في 22 ديسمبر 2016.
ONEPLUS 3T: في 16 نوفمبر 2016.
نظام التشغيل:
LG Stylus 3: أندرويد نوجا 7.0.
ONEPLUS 3T: أندرويد مارشميلو 6.0.
مساحة الشاشة:
LG Stylus 3: يأتي بشاشة 5.7 بوصة.
ONEPLUS 3T: يأتي بشاشة 5.5 بوصة.
دقة الشاشة:
LG Stylus 3: تبلغ 720×1280 بيكسل.
ONEPLUS 3T: تبلغ 1080×1920 بيكسل.
الكاميرا:
LG Stylus 3: بكاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل+ أمامية 8 ميجا بيكسل.
ONEPLUS 3T:كاميرا خلفية 16 ميجا بيكسل+ أمامية 16 ميجا بيكسل.
نوع المعالج:
LG Stylus 3 : معالج MediaTek MT6750.
ONEPLUS 3T: معالج Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro.
ذاكرة الوصول العشوائي:
LG Stylus 3: رامات 3 جيجا بايت.
ONEPLUS 3T: رامات 6 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية:
LG Stylus 3: تبلغ 16 جيجا بايت.
ONEPLUS 3T:تبلغ 128 جيجا بايت.
البطارية:
LG Stylus 3: تبلغ قوتها 3200 mAh.
ONEPLUS 3T: تبلغ قوتها 3400 mAh.