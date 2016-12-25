تعرف على أبرز الفروق بين هاتفي LG Stylus 3 وOnePlus 3T

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المواطن – نت

كشفت شركة LG مؤخرا عن هاتفها الجديد Stylus 3 والذي يأتي بمواصفات مميزة.

وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف OnePlus 3T والتي توضح أبرز الفروق كما يلي:

تاريخ الكشف عنه:

LG Stylus 3: في 22 ديسمبر 2016.

ONEPLUS 3T: في 16 نوفمبر 2016.

نظام التشغيل:

LG Stylus 3: أندرويد نوجا 7.0.

ONEPLUS 3T: أندرويد مارشميلو 6.0.

مساحة الشاشة:

LG Stylus 3: يأتي بشاشة 5.7 بوصة.

ONEPLUS 3T: يأتي بشاشة 5.5 بوصة.

دقة الشاشة:

LG Stylus 3: تبلغ 720×1280 بيكسل.

ONEPLUS 3T: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

الكاميرا:

LG Stylus 3: بكاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل+ أمامية 8 ميجا بيكسل.

ONEPLUS 3T:كاميرا خلفية 16 ميجا بيكسل+ أمامية 16 ميجا بيكسل.

نوع المعالج:

LG Stylus 3 : معالج MediaTek MT6750.

ONEPLUS 3T: معالج Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro.

ذاكرة الوصول العشوائي:

LG Stylus 3: رامات 3 جيجا بايت.

ONEPLUS 3T: رامات 6 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية:

LG Stylus 3: تبلغ 16 جيجا بايت.

ONEPLUS 3T:تبلغ 128 جيجا بايت.

البطارية:

LG Stylus 3: تبلغ قوتها 3200 mAh.

ONEPLUS 3T: تبلغ قوتها 3400 mAh.