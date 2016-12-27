تعرف على أصغر مليارديرة في العالم ومقدار ثروتها

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المواطن – نت

أعادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية نشر أسماء أثرياء العالم مذكّرةً باسم أصغر مليارديرة في العالم، وهي النرويجية أليكسندرا أندريسين، التي تبلغ من العمر 19 عامًا، و تملك ثروة بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك مع اقتراب انتهاء عام 2016م.

واستندت “إندبندنت” في تسمية الفتاة إلى تقرير أصدرته مجلّة “فوربس” عن أغنى أغنياء العالم، ولفتت الى أنّ مصدر ثروتها هو تحويل والدها لها 42% من أسهم شركته الخاصّة.

واللافت في الأمر هو أن والدي الفتاة المليارديرة علّماها أن تكون متواضعة، على الرغم من أنّ للعائلة صيتًا قديمًا في الثراء، وهي تملك علامة تجاريّة شهيرة للدخان.

وأضافت الصحيفة أنّ شقيقتها كاترينا هي ثاني أغنى مليارديرة في العالم وتبلغ من العمر 17 عامًا.

وتنشر أليكسندرا باستمرار صورًا لحياتها المميزة عبر “إنستغرام” وتمتلك عددًا كبيرًا من الحيوانات، لا سيما الكلاب والأحصنة.

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