تعرف على أغلى شارع في لندن.. سعر الشقة 20 مليون دولار!

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المواطن – نت

كشف أحد أكبر البنوك البريطانية عن أغلى شارع في البلاد على الإطلاق، ويبلغ سعر المنزل العادي في ذلك الشارع -كمتوسط- 17 مليون جنيه إسترليني، أي ما يزيد على 20 مليون دولار، إلا أن المفاجأة هي أن الشارع ليس أحد المواقع المشهورة والتقليدية التي تغص بالأثرياء الذين يقصدون مدينة لندن من كل أنحاء العالم.

وبحسب تقرير صادر عن بنك “لويدز” البريطاني فإن العقارات السكنية الأغلى في كل المملكة المتحدة على الإطلاق موجودة في شارع “يوتون سكوير” الذي يقع في منطقة “بيلجرافيا” في وسط لندن، وهو الشارع الذي أطلق عليه البنك اسم “شارع الملايين”، في إشارة إلى أن أقل عقار في ذلك الشارع يبلغ سعره ملايين الجنيهات الاسترلينية، أو أن سعره يتكون من رقم وبجانبه ستة أصفار.

ويقع الشارع المشار اليه في منطقة استراتيجية وسط لندن، حيث إنه قريب من حديقة “هايد بارك” في وسط لندن، كما أنه قريب من قصر “باكنجهام” حيث المقر التقليدي للملكة إليزابيث، وهو في منتصف المسافة بين نهر التايمز وشارع “نايتسبريج” الشهير الذي يؤمه مئات آلاف الخليجيين سنوياً.

وبحسب المصرف البريطاني الذي يُعتبر واحداً من أكبر ممولي مشتري العقارات في بريطانيا فإن الشارع المبني في القرن التاسع عشر يبلغ متوسط سعر العقار فيه 16 مليوناً و944 ألف جنيه استرليني.

ويتكون الشارع من شقق سكنية صغيرة، أو منازل مستقلة يحيط بها حدائق منزلية تقليدية على الطراز الإنجليزي القديم، وبالقرب من الشارع المشار إليه يقع ثاني أغلى شارع في البلاد وهو شارع “جروزفينر كريسنت” الذي يبلغ متوسط الشقة السكنية فيه 16 مليونا و900 ألف جنيه استرليني، أي نحو 20 مليون دولار أيضاً.

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