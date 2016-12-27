تعرف على الأوراق المطلوبة لنقل عداد الكهرباء من منزل لآخر

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المواطن – الرياض

تتيح شركة الكهرباء نقل العداد من منزل لآخر، على أن يتم تقديم طلب رفع عداد الكهرباء إلى شركة الكهرباء التابع لها ويتم ذلك بعد توفير المستندات اللازمة وهي كالتالي:

– عقد المبايعة.

– صورة الصك مع الأصل الذي تمت به المبايعة.

– فاتورة كهرباء مع سداد المبلغ المستحق.

– بطاقة الهوية.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أنه سيتم مستقبلاً تسجيل عدادات الكهرباء باسم مستأجر العقار أو السكن، تحت مسمى “مستفيد” طوال فترة الإيجار، على غرار نظام “تم” الخاص بتأجير السيارات.

وسيتم تفعيل ذلك ضمن خدمة “إيجار” الجديدة التي تعتزم وزارة الإسكان تطبيقها لتقدير المعونة الحكومية، وسيكون العداد باسم المستفيد وهو المستأجر وسيوقف بمجرد إخلاء السكن.

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