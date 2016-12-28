تعرف على حسابات التبرع لحملة إغاثة الشعب السوري

المواطن – الرياض
إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتنظيم حملة شعبية في جميع أنحاء المملكة لإغاثة الشعب السوري، خصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية حسابات للتبرع على النحو التالي:
حساب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيه البنك السعودي الفرنسي حساب رقم: Sa5655000000099088000757
وحساب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيه بالبنك الاهلي التجاري رقم: Sa9510000022185556000107
وفي حالة التبرع من خلال الرسائل النصية يكون ذلك من خلال رقم 5565 بالآلية التالية:
١٠ ريال ارسل ١
٢٠ ريال ارسل ٢
٣٠ ويال ارسل ٣