تعرف على حسابات التبرع لحملة إغاثة الشعب السوري

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المواطن – الرياض

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتنظيم حملة شعبية في جميع أنحاء المملكة لإغاثة الشعب السوري، خصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية حسابات للتبرع على النحو التالي:

حساب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيه البنك السعودي الفرنسي حساب رقم: Sa5655000000099088000757

وحساب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيه بالبنك الاهلي التجاري رقم: Sa9510000022185556000107

وفي حالة التبرع من خلال الرسائل النصية يكون ذلك من خلال رقم 5565 بالآلية التالية:

١٠ ريال ارسل ١

٢٠ ريال ارسل ٢

٣٠ ويال ارسل ٣‎

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