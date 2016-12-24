تعرف على شروط حساب المواطن وأهم أهدافه

المواطن – الرياض

استبشر المواطنون بفكرة حساب المواطن لدورها الفعال في وصول الدعم لمستحقيه، فضلاً عن ترشيد مصادر الدعم في مجالات كان يتم فيها إهدار الكثير من الموارد ويستفيد منها غير المحتاجين لهذا الدعم.

وكانت وزارة المالية قد كشفت الخميس الماضي تفاصيل جديدة عن برنامج “حساب المواطن” لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، ولكن ما هي شروط حساب المواطن وأهدافه؟ هذا ما نستعرضه من خلال التقرير التالي.

أهداف حساب المواطن

ويأتي هذا البرنامج لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتخذها الدولة برفع أسعار الوقود، والذي سيتم تدريجياً حتى 2020.

وأوضحت الوزارة أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

وثيقة برنامج حساب المواطن

ونشرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي، الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.

ومن ضمن شروط حساب المواطن تقسيم الشرائح وفق 5 فئات، حيث جاءت الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر حتى 8699، والثانية من 8700 إلى 11999، والثالثة من 12000 إلى 15299، والرابعة من 15300 إلى 20159، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم، ممن رواتبهم فوق 20160، ولكن ما هي خصائص البدل النقدي؟

خصائص البدل النقدي

– البدل النقدي الذي ستحصل عليه الأسرة السعودية ليس ثابتاً وإنما سيكون متغيراً تبعاً لعدد أفراد الأسرة .

– يحفز على الادخار والموازنة.

– يتم ربطه وتقييده بمعايير الاستهلاك الرشيد .

– ويخضع البدل النقدي إلى المراجعة بصفة دورية للوقوف على أي مستجدات تؤدي إلى عدم استحقاق الدعم .

– يضع في الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة.

– يحفظ ويرعى الأسر محدودة الدخل من آثار الإصلاحات .

موعد التسجيل في البرنامج

سيتم السماح بالتسجيل في برنامج حساب المواطن بداية من اليوم الأول من شهر فبراير عام 2017 ميلادياً الموافق 4 جمادي الأولى عام 1438 هجرياً.

ومن المقرر أن يقوم رب الأسرة بملء وتعبئة بيانات التسجيل المطلوبة من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية ، و يشمل رب الأسرة كلاً من ( الفرد السعودي المستقل ، الزوج ، الأم ( مطلقة أو أرملة ) ، الأب ( مطلق أو أرمل ) ، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم إضافة المستفيدين من برامج المعاشات الضمانية بشكل تلقائي.