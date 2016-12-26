تعرّف على تصريحات زوران ودياز قبل مباراة الهلال والنصر!

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المواطن ـمحمد سلام

تنطلق في تمام الساعة 19.50 من مساء اليوم، الإثنين، مواجهة من العيار الثقيل، حيث تجمع فريقي الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي، بالرياض، ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد.

قال مدرب النصر زوران ماميتش عن اللقاء: “سنلعب ضد فريق يعد من أفضل الفرق، ولديه عناصر متميّزة، ويملك سلسة من النتائج الممتازة، لكن لدينا أسلحتنا، وسنفعل كل ما نستطيع فعله في المباراة”.

كما أشار زوران إلى أن فريقه لا يعاني من ضغط المباريات، حيث أن الوقت كان كافيًا للاستعداد، مؤكدًا على جاهزية لاعبيه للمباراة، ومضيفًا: “لدينا ما لدينا من غياب.. ولدينا ثقة كبيرة في الموجودين، ومن سيمثِّل الفريق في الفترة القادمة سيقدِّم أفضل ما لديه”.

واختتم بقوله: “لن أوضّح لكم خطّتي للمباراة.. تحلّوا بالصبر، وقد تشاهدون مفاجأة في المباراة”.

فيما ذكر رامون دياز مدرب نادي الهلال أنهم استعدّوا جيدًا لمواجهة النصر، مشيرًا إلى أن اللقاء يختلف عن مباراة الدوري الماضية، ولا يخضع للمقاييس نفسها، كونها مباراة كأس، وتعتبر نهائيًا مبكرًا.

وزاد: “فريقنا، بالرغم من النقص الذي يعانيه، أثبت في مواجهة الباطن أنه يملك لاعبين على مستوى عالٍ، ولا يتأثر بغياب أحد، إذ قدَّم خلال لقاء الباطن مستوى جيدًا، وحقق النتيجة، وفي مباراة النصر الماضية كنا نستحق الفوز”.

وأوضح “دياز” أن فريقه يمر بحالةٍ جيدة، إذ عملوا خلال الأيام الماضية على تجهيز الفريق لياقيًا وتكتيكيًا وذهنيًا من أجل خوض مباراة النصر، والظفر ببطاقة التأهُّل إلى نهائي كأس ولي العهد، مشيرًا إلى أن اللاعب “محمد الشلهوب” سيكون ضمن قائمة الفريق.

وعن استفادة الفريق من الفرص التي تسنح له خلال المباريات، أجاب: “الفرص التي تسنح لنا مؤشر جيد، وتبيّن أننا نعمل بشكلٍ ممتاز، وأتمنى أن نستغل الهجمات التي تسنح لنا أمام النصر، وكذلك في المباريات المقبلة”.





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