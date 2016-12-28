تعرّف على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة

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المواطن – الرياض

نشرت وزارة التجارة والاستثمار ضوابط صرف المكافآت لأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية.

وقالت الوزارة إن المكافآت تشمل مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مبالغ وبدلات وأرباح ومزايا عينية.

واشترطت وزارة التجارة أن تكون المكافأة متناسبة مع عضو مجلس الإدارة والجلسات التي يحضرها والأعمال المنوطة به.

وقالت الوزارة إنه يجوز أن تكون المكافأة متفاوتة من عضو لآخر، كما حظرت أن يحصل عضو مجلس الإدارة المستقل على نسبة من الأرباح أو تكون المكافأة المخصصة له مبنية على ربحية الشركة.

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