تعرّف على مواعيد ومباريات دور الـ 32 في بطولة كأس الملك!

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المواطن ـمحمد سلام

أصدرت لجنة المسابقات، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، جدولًا لمواعيد مباريات دور الـ 32 فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يستهل الهلال مشواره في البطولة يوم الأربعاء، 18 يناير 2017، مع نادى القيصومة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض في الساعة 6:10 مساءً.

ويلعب النصر مع الفيحاء يوم الخميس، 19 يناير 2017، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض في الساعة 7:30، ويبدأ الأهلي البطولة بلقاءٍ مع نادي الشعلة يوم الجمعة، 20 يناير 2017، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة في الساعة 8:10 مساءً.

فيما يخوض الاتحاد مباراة مع نادي الطائي بمدينة حائل يوم السبت، 21 يناير 2017، على استاد مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في الساعة 3:50 عصرًا.





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