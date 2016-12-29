تعطل رابط موقع #بنك_التنمية الجديد والقديم

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المواطن – الرياض

في الوقت الذي أعلن فيه بنك التنمية عن تدشين موقعه الجديد على الانترنت بعد تغيير اسمه ، أصيب عملاء البنك بخيبة أمل بعد أن اكتشفوا تعطل الرابط الجديد والقديم كذلك.

واعلن البنك ان النطاق الجديد http://www.scsb.gov.sa/ سيبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير المقبل مع استمرار العمل على الرابط القديم للبنك والذي كان يبتع البنك قبل تغيير اسمه من بنك التسليف والادخار الى بنك التنمية.

ووعد البنك عملاؤه بان يتم توجيهم الى الموقع الجديد حتى لو دخلوا الى الموقع القديم وهو ما لم يحدث حيث تعطل الوصول الى موقع البنك على الشبكة العنكبونية حتى كتابة هذ الخبر.

وعبر الكثير من العملاء عن احباطهم من تعطل الرابط خاصة وأن حساب العناية بالعملاء كان يوجه بعض ذوي المشاكل الى الموقع للحصول على الخدمات الالكترونية ككشف الحساب وغيرها.

يذكر أن الحكومة قررت تغير اسم البنك السعودي للتسليف والادخار الى بنك التنمية الاجتماعية تزامنا مع صدور قرارت مختلفة تتعلق بالدعم السكني و تمويل الرهن الميسر .

وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديل مسمى البنك السعودي للتسليف والادخار ليصبح بنك التنمية الاجتماعية بجانب تعديل المواد “4-7-8-9-10-11 ) من نظام البنك الصادر بامر ملكي بتاريخ 1 / 6 / 1427هـ .

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