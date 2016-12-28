تعليقات غاضبة على استضافة الشريان لأطفال مشاهير في حلقة #الثامنة

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المواطن – عبد الرحمن دياب – الرياض

سببت حلقة اليوم من برنامج “الثامنة” الذي يقدمه داوود الشريان، على قناة “إم بي سي”، حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بسبب استضافته عددٍ من الأطفال السعوديين المشاهير، وللفنان مزعل فرحان والطفل فيصل العتيبي.

وانصب الهجوم على الشريان بسبب استضافته للأطفال، وما وصفه البعض بـ”استغلالهم”، وسط إهمال متعمد لأطفال آخرين نجحوا علميًّا ودراسيًّا، وعلماء رفعوا رأس المملكة عاليًا الفترة الأخيرة.

وكتب سعود الهدياني: “فعلاً هم فيهم براءة الأطفال ولكن هذه القناة (قامت باستغلال هذه البراءة!”.

وكتب محمد الناصح: “آخر مسلسل الفشل يستضيف أطفال يحاول تشجيعهم على الغناء والسخافات وإبرازهم كـ(مشاهير )!!”.

وتعجب عمر بن مشعان: “بالله الشريان وش يبي بالضبط!”.

فيما كتبت ريم: “خلصت المواضيع وجمع لي بزارين يقال إنهم مشاهير عشان انتشر لهم كم مقطع فعلًا يحتاج يراجع نفسه ويخلي برنامجه حلقة بالأسبوع أفضل”.

واكتفت بروفينال بقول: “غثيااااان”.



وكتب طاغي: “وينك عن أول طالبة سعودية تحصد ذهبية في تاريخ أوليمبياد الرياضات الأوروبي للعام ٢٠١٦م ؟”.

أما خالد التويجي فقد هاجم بقوله: “ذا أنتم مفلسين ولا عندكم شيء تقدمونه وقفوا البرنامج مب لازم تجيبون لنا هالخرابيط”.

ومن جانبها، كتبت ليلى: “يعني خلصت قضايا المملكة علشان تستضيف مبزرة اشتهروا بالتفاهة، مثل زيزو الصغيرون والسحلي وغيرهم!!”.

وقال عبد العزيز الجويعد: “من يصنع المشاهير..؟! إعلام مبرمج يصنع من التافهة مشهورًا لتغيب القدوة وإسقاط الشباب أخلاقيًّا في فخ السخافة و اللامبالاة.”.

ورأى عبد العزيز: “بالنسبة لبرنامج #الثامنة لو استضاف #عبدالجبار_الحمود اللي يمتلك كوكبًا باسمه، من وكالة ناسا بعد اكتشافه العلمي، أفضل من مبزرة السناب”.

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