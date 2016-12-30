تعليم #حائل يعلن عن 6 وظائف شاغرة باسم حارس مدرسة

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل للمرة الثانية عن فتح باب التقديم لشغل عدد (6) وظائف باسم “حارس مدرسة”، وتشتمل مواقع وظائف حرّاس المدارس المعلن عنها “الوهيبية – ساحوت – جبه – الجابرية – الرفايع – حريد”، وذلك وفق الشروط التالية:
1- يجب أن يكون المتقدم سعوديّ الجنسية.
2- يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم في قضية مخلة بالشرف.
3- أن يكون لائقًا صحيًّا.
4- الأولوية لمن سكنه قريب من مقر الوظيفة (للوظائف خارج مدينة حائل).
5- الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف بالأعمال الإدارية نهائيًّا.
6- لا يقل عمر المتقدم عن (35) سنة حسب الهوية الوطنية.
7- يجب إثبات الخبرات السابقة.
8- في حال قبول طلب التوظيف (بعد الفرز) سوف يتم طلب الوثائق للمطابقة.
9- سيتم إلغاء طلب التقديم في حال ثبوت عدم صحة البيانات الواردة به.
10- لن يُنظر إلى أي طلب أو إجراءات سابقة لهذا الإعلان إلا من خلال الموقع الإلكتروني الحالي والتاريخ المحدد في الإعلان.
11- ألا يكون المتقدم من معلمي التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت الإدارة، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد الموافق 3/ 4/ 1438هـ وحتى يوم الخميس الموافق 7/ 4/ 1438هـ، وذلك من خلال موقع التوظيف الإلكتروني لتعليم حائل: هنا http://www.hailedu.gov.sa/
وشددت الإدارة على أنه لن ينظر إلى أي طلب أو الإجراءات التي قدمت خلال المدة الماضية ما لم يتم تجديده من خلال الموقع الإلكتروني الحالي والتاريخ المحدد للتقديم في الإعلان.