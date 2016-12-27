تعميم #عاجل من وزير #العدل لكافة المحاكم حول إفراغ صكوك التملك

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المواطن- الرياض

علمت “المواطن” عن صدور تعميم من وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني لكافة المحاكم وكتابات العدل يقضي بعدم اتخاذ أي اجراء تجاه أي صك صادر خارج الولاية قبل تاريخ 1400 هـ إلا بعد الرفع للوزير .

ويشر التعميم الذي اطلعت عليه “المواطن” إلى ضرورة رفع صورة مصدقة بانها مطابقة لأصل الصك المبرز وصدور توجيه كتابي من الوزير بشأنه .

وشدد الوزير في تعميم آخر على أن أي افراغ لصكوك التملك بلا توجيه مكتوب وموقع منه سيكون محل المساءلة والتحقيق مع من أصدر التوجيه ومن قام بالاعتماد عليه في الافراغ وسيكون رئيس كتابة العدل مسؤولا مباشرا حول إحالة أي توجيه يرد لكتابة العدل على خلاف ما ذكر ولا يقوم برفعه للوزير .

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