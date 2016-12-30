تفاصيل مثيرة حول مشروع أمازون لتخزين البضائع في السماء

المواطن – وكالات

يبدو أن التحليق في سماء العلم لا حدود له، فبالرغم من محاولات استكشاف الفضاء والبحث عن مكانٍ آخر للعيش فيه، كشفت شركة “أمازون” الأمريكية تفاصيل مثيرة حول مشروعها للتخزين في السماء.

وقدّمت “أمازون” تصورًا لمشروع إنشاء مخازن ضخمة في السماء مُجهّزة بأسطول طائرات بدون طيار لتوصيل البضائع إلى عدة مواقع مختارة.

وبحسب التصوّر المُقتَرح، ستحمل بالونات ضخمة المخازن التي ستحلِّق فوق أماكن تعتقد الشركة أنها ستشهد إقبالًا كبيرًا على شراء منتجات بعينها.

فيما تقول “أمازون” إن المخازن يمكن أن تحلِّق بالقرب من موقع أحداث رياضية، أو مهرجانات يُعتقد أنها ستشهد بيع منتجات غذائية، أو هدايا تذكارية.

كما أشارت الشركة إلى أن المخازن ستكون على ارتفاع 14 ألف كيلومتر، وأن الطائرات لن تستهلك أي طاقةٍ تُذكَر عند هبوطها لتوصيل البضائع.

كانت “أمازون” قامت، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، بأول عملية توصيل بضائع عن طريق طائرة بدون طيار، وذلك في إطار تجربة قامت بها في كامبريدج.