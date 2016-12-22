تكليف الحجيلي مديراً للتدريب بالهلال الأحمر بالمدينة

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المواطن – المدينة

أصدر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور معلا بن عليان الجابري قراراً بتكليف البارميدك والمدرب سعد بن حامد الحجيلي مديراً لمركز التدريب بالمنطقة اعتباراً من يوم أمس الأربعاء.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي الذي أكد أن ( الحجيلي ) يعتبر من الكفاءات التدريبية المتميزة في المجال الإسعافي والتوعوي حيث بدأ موخراً في عقد برنامج المسعف الكفيف والذي يهدف من خلاله إلى تثقيف وتدريب الكفيف الذي وجد نفسه مسؤولاً عن حياة إنسان ، كما قام بعقد الكثير من الدورات التدريبية الإسعافية في المدارس والجهات الحكومية و كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية للمتطوعين . وتلقى الكثير من الدورات التدريبية والتطويرية خارج وداخل المملكة .