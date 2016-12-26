تمديد عمل عربة الأحوال المدنية المتنقّلة بالنعيرية لمدة أسبوع

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المواطن – الرياض

مدَّدت الأحوال المدنية فترة عمل العربة المتنقّلة في محافظة النعيرية لمدة أسبوع كامل حتى يوم الخميس المقبل، الموافق 30 من شهر ربيع الأول الجاري، بعد أن كان مقررًا انتهاء فترة عملها بنهاية الأسبوع الماضي.

وتهدف وكالة الأحوال المدنية من هذا القرار إلى خدمة المزيد من المراجعين والمراجعات عبر العربة المتنقّلة المُجهّزة بأحدث وسائل التقنية والتجهيزات المتكاملة، حيث تتضمَّن خدمات إصدار البطاقات، واستخراج بدل فاقد، إضافةً إلى سجلات الأسرة وغير ذلك.

من جانبه، أكد مدير عام الخدمات المتنقّلة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبد العزيز الناصر، أن الهدف الرئيسي من تمديد فترة عمل العربة المتنقّلة بمحافظة النعيرية هو الإقبال الكبير من المراجعين والمراجعات لإنهاء كل الإجراءات الرسمية التابعة للأحوال المدنية، مبينًا أن تواجدها يخدم جميع أطياف المجتمع من الرجال والنساء، إضافةً إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.

وقال: “سيستمر العمل في العربة المتنقّلة خلال الأسبوع الجاري، حيث يأتي ذلك امتدادًا للدور المميَّز التي تقدمه في كل محافظات ومناطق المملكة، والعمل جارٍ على قدمٍ وساق لتجهيز مكتب خاص للأحوال المدنية في محافظة النعيرية في المستقبل”.

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