توجيه #عاجل من ولي العهد بنقل جثمان الشهيد هاشم البركاتي إلى الليث

المواطن – واس

بناءً على توجيه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قامت طائرة من أسطول القيادة العامة لطيران الأمن بنقل جثمان شهيد الواجب، الجندي أول هاشم البركاتي، إلى محافظة الليث، وذلك بعد أن استشهد جرّاء تعرّض إحدى النقاط الحدودية في منطقة جازان لإطلاقٍ للنار الكثيف.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرح، في وقتٍ سابق، بأنه عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة من صباح اليوم، تعرّضت إحدى النقاط الحدودية المتقدّمة بقطاع الدائر في منطقة جازان لإطلاقٍ للنار الكثيف، ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصّن في مواقع جبلية مقابلة، حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة من القوات البرية، والسيطرة على الموقف، حيث نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود، هاشم عبيد محمد البركاتي، تغمّده الله بواسع رحمته وتقبّله في الشهداء.