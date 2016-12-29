توضيح #عاجل من أمانة عسير حول مُطلِق العبارات المسيئة ضد المملكة

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المواطن _سعيد مشهور_أبها

أوضحت أمانة منطقة عسير حقيقة ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أحد منسوبي الأمانة وإطلاقه عبارات نابية تجاه المملكة ورموزها. وقالت أمانة منطقة عسير: إن المذكور يعمل في أحد المكاتب الاستشارية المتعاقدة معها من قبل الأمانة، وأمانة منطقة عسير لاتقر بمثل هذه التصرفات الفردية، والتي تمثل صاحبها، وهناك جهات مختصة هي من تقوم بردع تلك التجاوزات ومقاضاته أمام القضاء.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد تداولت مادونه أحد الوافدين من عبارات مسيئة، مطالبين بمحاسبته على ما بدر منه.

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