توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق

......

المواطن – الرياض



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر عن حالة الطقس اليوم السبت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية على مناطق: تبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وأن يمتد إلى منطقة المدينة المنورة مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، مع احتمالية تكون الضباب على شمال المملكة خلال الليل والصباح الباكر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أشارت إلى تزايد كثافة السحب اليوم على شمال المملكة (طريف، القريات، سكاكا، عرعر، تبوك، حائل، حفر الباطن)، كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على كل من: الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وأن تزداد شدتها اليوم على عرعر، وحزم الجلاميد، والعويقيلة.