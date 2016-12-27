توقيع عقد لتشغيل وصيانة النظم الكهربائية والاتصالات برأس الخير

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المواطن – رأس الخير



وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتب سموه بالرياض صباح اليوم الثلاثاء عقداً لتشغل وصيانة أنظمة الكهرباء والاتصالات في مدينة رأس الخير الصناعية، بقيمة 21.486.235 ريالاً (واحد وعشرين مليوناً، وأربعمائة وستة وثمانين ألفاً، ومائتين وخمسة وثلاثين ريالاً).

وقد وقع سموه العقد مع شركة أساس العالمية المحدودة التي ستتولى تشغيل وصيانة المرافق والتجهيزات ذات العلاقة بالأنظمة الكهربائية والاتصالات السلكية واللاسلكية في مدينة رأس الخير الصناعية، وينتهي العقد بعد ثلاث سنوات.

وتتولى الهيئة الملكية للجبيل وينبع تنفيذ الأعمال التطويرية للمرافق والبنى التحتية في مدينة رأس الخير الصناعية وفق أعلى المستويات العالمية، وستساهم الهيئة من خلال إدارتها لهذه المدينة في تعزيز مكانة المملكة الاستراتيجية والتنافسية في مجال الصناعات التعدينية.

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