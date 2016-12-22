تويتر يطلق ميزة جديدة لإخطار المستخدمين بالأخبار العاجلة

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المواطن – نت

بدأ تويتر التحول خلال الفترة الماضية إلى تطبيق إخباري أكثر من كونه تطبيق تواصل اجتماعي، حيث يختبر حالياً ميزة جديدة لإخطار المستخدمين بالأخبار العاجلة عبر إرسال التنبيهات.

وقررت الشركة اتخاذ هذه الخطوة بعد الهجوم الذي حدث في برلين يوم الاثنين الماضي، الذي أسفر عن 12 قتيلًا وما لا يقل عن 48 من الجرحى، حيث بالفعل تم تجربة الميزة ووصلت لمجموعة من المستخدمين إخطارات على هواتفهم بحادث برلين.

وبمجرد الضغط على الإخطارات سيتم نقل المستخدمين إلى خدمة Moments، من أجل الاطلاع على مجموعة من التغريدات المتعلقة بالأخبار المهمة العاجلة، وسيكون لدى المستخدم القدرة على رفض أو قبول الحصول على الإخطارات، وتستخدم تويتر برمجة معينة من أجل اختيار الأخبار التى سيتم إرسالها فى إخطارات.

ومن غير المحدد حتى الآن إذا كانت تويتر ستطلق هذه الميزة فى وقت قريب أو أنها ستنتظر بضعة أشهر، لكن تصريحات المتحدث باسم الشركة تدل على أن الميزة الجديدة لا تزال فى مراحلها الأولية.