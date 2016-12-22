ثلاث خطوات لتجنب التهاب الجلد وجفاف البشرة في الشتاء

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المواطن – نت

يؤدي انخفاض درجة حرارة الجو ودخول برودة فصل الشتاء إلى جفاف كبير في الجلد والبشرة عند السيدات والرجال، وهناك عدد من أساليب الوقاية التي لابد من اتباعها خلال الأيام المقبلة أهمها:

1 – على جميع السيدات اللاتي يخرجن مبكراً للعمل، أن يقمن بتدفئة اليدين والوجه جيداً، من خلال ارتداء الجوانتي والكوفية، خاصة أن تعرضهن للهواء البارد يسبب جفاف البشرة والوجه والتي تؤدي إلى الالتهاب الشديد والتقشف خاصة عند منطقة الفم.

2 – شرب المياه بكمية كبيرة خلال فصل الشتاء لتعويض الجلد والبشرة من فقدان المياه التي تؤدي للجفاف.

3 – تناول المشروبات الدافئة التي تحتوي على مضادات للأكسدة مثل القرفة والجنزبيل والكاكاو، وتحتوي جميعها على فيتامينات تمنع الإصابة بالأمراض.