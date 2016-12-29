جائزة كبرى مليون دولار.. تحدي القراءة العربي في تعليم جازان

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المواطن- جازان

بدأت لجنة متابعة تنفيذ مشروع تحدي القراءة العربي، اليوم باستقبال بيانات المنسقين بالمدارس، وحصر بيانات وأعداد الطلاب المشاركين في المشروع بمدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان رئيس اللجنة، ياسر بن فتح الله دويري، أن اللجنة التي سبق وأن وجه المدير العام للتعليم بجازان عيسى بن أحمد الحكمي بتشكيلها بدأت مهام عملها باستقبال المنسقين والطلاب المشاركين في المشروع، وذلك بعد عمل برنامج لحصر العدد المشارك، ويتم استقبال البيانات على رابط على الإنترنت قامت اللجنة بتصميمه لسهولة وسرعة حصر البيانات وتدقيقها تمهيدًا للمشاركة في المشروع.

وأكد الدويري أن مدارس تعليم جازان تزخر بأعداد كبيرة من الطلاب والطالبات المميزين في القراءة والإلقاء وغيرها من المهارات اللغوية، والتي سوف يكون لهم حضور مميز في مشاركتهم بتحدي القراءة.

وبين أن تسجيل الطلاب سوف يكون من خلال مدارسهم ومشرفيهم، حيث يستلم كل طالب بعد التسجيل جواز المرحلة الأولى ذي اللون الأحمر والذي يحتوي على 10 صفحات، ويقوم بقراءة الطالب الكتاب ويلخصه في صفحة واحدة ليحصل بذلك على تأشيرة القراءة، ثم يكمل الطالب عشرة كتب ويلخصها في عشر صفحات حتى ينهي المرحلة الأولى وينتقل للمرحة الثانية والجواز الأخضر، ثم يكمل الطالب عشرة كتب ويلخصها في عشر صفحات وينتقل إلى المرحلة الثالثة والجواز الأزرق، ثم يكمل عشرة كتب جديدة ويلخصها في عشر صفحات، وينتقل إلى المرحلة الرابعة والجواز الفضي، بعد ذلك يكمل عشرة كتب جديدة ويلخصها في عشر صفحات وينتقل للمرحلة الرابعة والجواز الذهبي، وأخيرًا يكمل عشرة كتب جديدة ويلخصها في عشر صفحات ويكون بذلك قد قام بقراءة وتلخيص خمسين كتابًا خارج المقرر خلال العام الدراسي.

وبين أن الفائز الأول في تحدي القراءة العربي سوف يحصل على جائزة وقدرها 150 ألف دولار، تشمل 100 ألف دولار لتغطية تكاليف دراسته الجامعية، و50 ألفًا مكافأة لأسرته، كما تحصل أفضل مدرسة على مستوى الدول المشاركة على مليون دولار، تشمل 100 ألف دولار لقائد المدرسة، و100 ألف دولار للمنسق، و800 ألف دولار للمدرسة.

وأهاب ممن لديه رغبة المشاركة لإبراز مواهبه وقدرته في تحدي القراءة العربي البدء بالتسجيل على الرابط المخصص لذلك سواء من المنسقين أو الطلاب، وذلك على الرابط: هنا

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