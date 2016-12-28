جامعة الطائف تكشف تفاصيل اعتداء طالب جامعي على استاذه

جامعة الطائف تكشف تفاصيل اعتداء طالب جامعي على استاذه

2016/12/28
الساعة 7:59 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تعرَّض معيد بجامعة الطائف إلى اعتداءٍ من أحد طلاب الجامعة داخل الحرم الجامعي ظهر اليوم، الأربعاء.

وكشفت إدارة الجامعة في بيانٍ لها: “نظرًا لكثرة التساؤلات حول تعرُّض أحد المحاضرين بالجامعة لاعتداءٍ من قبل أحد الطلاب اليوم، الأربعاء، نود إفادتكم بأن الجامعة تأسف لحدوث ذلك، وبعد الاطمئنان على حالة المُحاضِر، تم إثبات الحالة وإحالتها للّجنة الخاصة المُشكَّلة حديثًا والمعنية بالنظر في مثل هذه الأحداث، وستُتَّخذ الإجراءات اللازمة بحق من تُثبَت إدانته وفق الأنظمة المُتَّبعة”.

 


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