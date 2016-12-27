جروس: افتقدنا هذا اللاعب أمام الاتحاد

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المواطن ـ محمد سلام

أكد مدرب النادي الأهلي كرستيان جروس أن فريقه افتقد كثيرًا المهاجم مهند عسيري في تعزيز الجانب الهجومي، خلال مباراته مع الاتحاد في نصف نهائي كأس ولي العهد، والتي انتهت لصالح العميد بنتيجة 3 ـ 2، ليتأهل الفريق إلى النهائي، ويواجه نادي النصر الذي تغلب بالأمس على الهلال 2 ـ 0.

وقال جروس في تصريحاته عقب نهاية اللقاء: “الفريق ظهر بصورة مغايرة في الشوط الثاني.. قدمنا مباراة مميزة ولكن نحتاج معالجة الأخطاء الدفاعية”.

وأضاف: “افتقدنا مهند عسيري في تعزيز الجانب الهجومي، وافتقدنا أيضًا التركيز في أوقات كثيرة من المباراة، لم نظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول، تركنا مساحات كبيرة في ملعبنا واستطاع الاتحاد التقدم بهدفين”.

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