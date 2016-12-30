جماهير الاتحاد تحتفل: 90 عامًا مرّت يا عميد

المواطن ـمحمد سلام

يحتفل نادي الاتحاد السعودي بمرور 90 عامًا على تأسيسه بإقامة مباراة ودية تضم لاعبي الاتحاد وأتلتيكو مدريد بمدينة جدة، معقل النادي الاتحادي، مساء اليوم، الجمعة، في تمام الساعة 20.45.

وبنظرةٍ إلى تاريخ نادي الاتحاد، نجد أنه تأسَّس في عام 1927 كأول نادي رياضي في السعودية، وكان بؤرة انطلاق الرياضة السعودية عندما خاض مباراة والمنتخب البريطاني في العام 1949، وفاز باللقاء حينها الاتحاد، ممّا ساعد على تشكيل جهاز تنظيمي حكومي للرياضة بالسعودية في 1952 م.

حقَّق العميد، خلال تاريخه، بطولة الدوري السعودي 8 مرات كان آخرها عام 2009، كما حقَّق بطل كأس الملك 8 مرات أيضًا آخرها كان 2013، ولقب بطل كأس ولي العهد 7 مرات آخرها في العام 2004، وبطولة دوري أبطال آسيا مرتين آخرها بالعام 2005، وكأس الكؤوس الأسيوية، وبطولة كأس الخليج للأندية.