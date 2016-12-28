جماهير الاتحاد تُبهر صحيفة عالمية

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المواطن ـمحمد سلام

أكدت صحيفة “آس” الأسبانية الواسعة الانتشار أن جماهير نادي الاتحاد كانت مذهلة بقيامها بشراء 62 ألف تذكرة بشكل سريع، لحضور مواجهة الفريق الودية أمام أتليتكو مدريد يوم الجمعة المقبل، في إطار احتفالات العميد بمرور 90 عامًا على تأسيسه.

وأوضحت: “الاتحاد مع مدربه خوسيه لويس سييرا يمر بأوقات جيدة بعد التأهل لنهائي كأس ولي العهد على حساب الأهلي، وأنهى آخر تحضيراته لمواجهة أتليتكو مدريد وصيف دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية ويقوده فنيًّا دييجو سيميوني”.

وأنهت الصحيفة العالمية: “المباراة ستقام يوم 30 ديسمبر وبالفعل تم بيع 62 ألف تذكرة، مما يدل على الإثارة الكبيرة الجماهيرية المتوقعة في اللقاء، وسيكون اللقاء تحديًّا كبيرًا لسييرا في مواجهة دييجو سيميوني”.

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