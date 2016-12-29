جماهير الاتحاد: كلنا خالد التميرك

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المواطن ـمحمد سلام

تلقى مسؤول الاستثمار في نادي الاتحاد، خالد التميرك، إشادة واسعة من جانب الجماهير الاتحادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المجهودات الرائعة التي بذلها خلال الفترة الماضية على الصعيد الاستثماري، وكان آخر نتائج جهوده توقيع عقد رعاية جديد مع شركة بريجستون.

وقدم صناع القرار شكرهم الكبير إلى التميرك على كل ما يبذله من أجل تقدم الكيان الاتحادي، وتعزيز موارده المالية، حيث تم خلال تواجده توقيع عقد رعاية مع شركة المسافر ويونيون إير وموبايلي وبريجستون، بالإضافة إقامة حفل للنادي بمناسبة مرور 90 عامًا على تأسيسه، وخوض مباراة ودية غدًا الجمعة أمام أتليتكو مدريد الأسباني.

وكان رئيس الاتحاد حاتم باعشن قد ثمن توقيع النادي مع إطارات بريجستون لرعاية النادي الجداوي لمدة ثلاث مواسم مقبلة، وقدم باعشن شكره لمسؤول الاستثمار بالنادي خالد التميرك، وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بريجستون الهدية الثانية لجمهورنا الحبيب.. شكرًا شكرًا خالد التميرك لن نوفيك حقك على هذه المجهودات الرائعة ، كلنا خالد تميرك”.

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