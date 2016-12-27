جماهير النصر تختار أفضل لاعب في الديربي أمام الهلال

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المواطن ـ محمد سلام

أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن جماهير العالمي اختارت إبراهيم غالب كأفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر التي أُقيمت أمس الإثنين في نصف نهائي كأس ولي العهد، وانتهت بفوز الفريق النصراوي بهدفين مقابل لاشيء وتأهل النصر للمباراة النهائية ليواجه الفائز من مباراة اليوم بين الاتحاد والأهلي.

ونشر حساب النصر تغريدة، جاء فيها: “من خلال استفتاء شارك فيه أكثر من 48 ألف مشجع . جماهير العالمي تختار إبراهيم غالب كأفضل لاعب في مباراة النصر والهلال”.

من جانبه، علق إبراهيم الشبرمي، وكيل غالب، على تتويج اللاعب من جانب الجماهير النصراوية، وقال: “اللهم لك الحمد حمدا كثيرا لايليق إلا بوجهه الكريم هذه بداية عودة والقادم أجمل بوقوف الجميع المحبين لمتعة كرة القدم”.

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