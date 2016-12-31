جمرك منفذ الخفجي يحبط 3 محاولات تهريب طلقات شوزن

المواطن_ نوف العايد_ الخفجي

تمكن رجال الجمارك في منفذ الخفجي من أحباط ثلاثة محاولات لتهريب كمية من طلقات الشوزن بلغ إجمالي عددها (9.000) تسعة آلاف طلقة مخبأة داخل أجزاء متفرقة بالمركبات القادمة.

و كشف عيد العنزي مدير عام جمرك الخفجي أن العملية الأولى قدمت مركبة إلى الجمرك وبإجراء عملية التفتيش عليها عثر على كمية من طلقات الشوزن بلغ عددها (4.000) طلقة مخبأة بين أجزاء محرك المركبة وبخزان الوقود الأساسي بعد تفريغه من الوقود واستخدام الخزان الاحتياطي. بينما العملية الثانية حاول المهرب إخفاء كمية من طلقات الشوزن بلغ عددها (3.000) طلقة مخبأة في غطاء محرك المركبة ومكان البطارية الإضافية بالإضافة إلى تجاويف الديكور الخلفي.

وبين مدير عام جمرك الخفجي أن المحاولة الأخيرة تم إحباطها عند إنهاء إجراءات المركبة الجمركية وعثر بداخلها على عدد (2.000) طلقة مخبأة بين المقعد الخلفي وشنطة المركبة بمكان معد للتهريب، ولم يتم التصريح عن جميع المضبوطات في المحاولات الثلاث , مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .

وشدد العنزي على يقظة رجال الجمارك في كافة المنافذ الجمركية وسعيهم الحثيث في إحكام الرقابة الجمركية وبذل الجهود الكبيرة للحيلولة دون الممنوعات , مشيراً إلى أن استغلال بعض المهربين عوائلهم لمحاولة إدخال الممنوعات لا تنطلي على منسوبي ومنسوبات الجمارك .