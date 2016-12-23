جهاز أشعة متعطل في مركز صحي بالقنفذة لعام ونصف

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المواطن – القنفذة

ناشد أهالي مركز حلي بمحافظة القنفذة، المسؤولين بوزارة الصحة التدخل لإنهاء معاناتهم المتمثّلة في تعطل جهاز الأشعة بمركز الرعاية الصحية بالصفة، الذي مضى عليه أكثر من عام ونصف دون إصلاح.

وقال محمد موسى العمري، أحد سكان الصفة بحلي: “مركز صحي الصفة يوجد به عدد من العيادات التخصصية التي بدورها تساهم في رفع المعاناة عن سكان المركز في قطع المسافات الطويلة بحثًا عن العلاج.

وأضاف: “ما عكر هذه الخدمة الجليلة تعطل جهاز الأشعة منذ عام ونصف وتحويل المرضى لمركز آخر، حيث إن المراجع للمركز لابد له من قطع مسافة عشرات الكيلوات من أجل عمل الأشعة من ثم العودة للمركز الصحي الآخر”.

وتساءل العمري “هل عجزت الشؤون الصحية بالقنفذة عن إصلاح جهاز الأشعة الذي يعتبر جزءًا أساسيًّا من التشخيص العلاجي، أم أن بُعد المركز عن أعين المسؤولين في الوزارة جعله مهمشًا بلا اهتمام؟!”

يذكر أن الشؤون الصحية بالقنفذة افتتحت مؤخرًا عددًا من المراكز الصحية التي تفتقر لعدد من التخصصات الأساسية كالمختبر والأشعة وعيادة الأسنان.