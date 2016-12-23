جول تفتيشية تغلق 118 محلًا مخالفًا بجازان

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المواطن- جازان

قامت بلدية مدينة جيزان بحملة تفتيشية على عدد من المحلات التجارية شملت على (3106) محلات تجارية وقامت بإغلاق عدد منها، وذلك خلال الشهرين الماضية.



وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان يحيى الحكمي، أن الحملة التي قامت بها البلدية خلال شهرين أسفرت عن إغلاق (118) محلًا، وبلغ عدد المواد التي تم مصادرتها (98732)، وفيما بلغت عدد الجولات 537 جولة، ورصدت خلالها عددًا من المحال المخالفة، وبلغت (825) محلًا مخالفًا، من بين المحال التي تم المرور عليها والبالغة (3106) محلات تجارية.



وأضاف، أن هذه الحملة تأتي بمتابعة رئيس بلدية مدينة جيزان محمد الهلالي وبتوجيهات أمين منطقة جازان لعموم بلديات المنطقة المرتبطة بالأمانة بتكثيف الجهود، ومتابعة كل ما يهم صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.