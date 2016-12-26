جيرارد يكشف عن أفضل مدرب ولاعب عمل معهما خلال مسيرته

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المواطن ـ نت

كشف ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، خلال مقابلة مطولة نشرتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية، عن أفضل مدرب ولاعب عمل معهما خلال مسيرته الطويلة.

وأكد جيرارد أن رافاييل بينيتيز هو أفضل مدرب عمل معه، حيث أحرزا سويًا لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005، أما أفضل من جاوره فهو جيمي كارجر.

وقال جيرارد، في تصريحات لوسائل الإعلام، “لاعبي المفضل دائمًا ما كان كارجر، كنت أشعر بالأمان معه لأنني كنت أعلم أنه ورائي دائمًا، لقد كان زعيمًا في الفريق”.

كما أوضح جيرارد أنه هناك العديد من اللاعبين الرائعين الذي جاورهم أمثال فيرناندو توريس وتشابي ألونسو ولويس سواريز.

وأضاف في سياق متصل بخصوص المدرب الأفضل “لقد كانوا جميعهم مختلفين، لذلك ستكون إجابة هذا السؤال صعبة دائمًا”.

وتابع “قد لا يكون الشخص المفضل لديك حقًا، لكن دائمًا ما تنظر إلى الفترة التي كنت تعيش فيها أفضل أوقاتك، لذلك إجابتي ستكون رافا دائمًا، كما أحب كرة القدم التي كنا نقدمها خلال فترة رودجرز”.

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