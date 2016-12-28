حادث سير يتسبّب في وفاة الحازمي وإصابة عائلته في الأردن .. والسفير يتابع الحادثة

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المواطن-نوف العايد-الشرقية

كشف المتحدّث الرسمي باسم سفارة خادم الحرمين الشريفين بعمان، السكرتير أول” عبد السلام بن عبد الله العنزي”، عن تلقّي السفارة اتصالًا من مستشفى الزرقاء الحكومي بالأردن يفيد بتعرُّض المواطن عبد العزيز بن مطر الحازمي لحادث سير أدّى إلى وفاته -رحمه الله تعالى-، وإصابة أطفاله وزوجته إصابات طفيفة.

أوضح العنزي أن سفير خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، قام، في وقتٍ متأخر، مساء الأمس، الثلاثاء، على الفور بتوجيه قسم شؤون السعوديين بالسفارة بنقل المصابين إلى أهم المستشفيات بعمان لتلقّي العلاج، بينما يرافقهم المسؤول الميداني “أنور الظفيري” ومتابعة نقل جثمان المواطن المتوفى إلى المملكة العربية السعودية لذويه ،كما تابع السفير حالتهم الصحية، ووجَّه بتقديم كامل الرعاية لهم، وتكفُّل السفارة بتحمُّل نقل الجثمان، وعلاجهم على نفقة الدولة.

فيما أوضح عبد السلام أنه قام، صباح هذا اليوم، المستشار محمد البلوي رئيس قسم شؤون السعوديين بالسفارة، ويرافقه عبد الله العنيزان وخالد العطوي، من المكتب الصحي بالسفارة، بزيارتهم والوقوف على وضعهم الصحي.

وتقدَّم سفير خادم الحرمين بالمملكة الأردنية الهاشمية وأعضاء السفارة بخالص العزاء لذوي المتوفى، راجيًا من الله تعالى الرحمة والمغفرة له، والشفاء العاجل للمصابين.

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