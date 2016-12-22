حارس توتنهام يُجدد عقده إلى 2022

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المواطن ـ نت

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، عن تجديد عقد حارس المرمى هوجو لوريس، لمدة ست سنوات حتى عام 2022.

ودخل الحارس الفرنسي البالغ من العمر 29 عامًا في محادثات مع توتنهام، منذ أكثر من شهر للتفاوض على تجديد عقده، والتي انتهت اليوم بالإعلان عن تجديده.

وضغط توتنهام في الأسابيع القليلة الماضية من أجل تجديد عقد هوجو لوريس، بالنظر إلى أن مجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى تراقب الوضع عن كثب للتعاقد معه.

وقال هوجو لوريس بعد تجديد عقده: “أنا سعيد للغاية بهذا العقد الجديد الذي يبين التزامي للنادي ولزملائي وللمدرب، والتأكيد مرة أخرى على إيماني الكبير بهذا المشروع”.