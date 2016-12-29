حجز موعد الأحوال المدنية بالفيديو والصور

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المواطن – الرياض

تسهيلا على المواطنين والمواطنين الراغبين في مراجعة الأحوال المدنية تواصل وزارة الداخلية، تقديم خدمة حجز موعد عبر موقعها الالكتروني.

وللإستفادة من خدمة حجز موعد يقوم المُستخدم بالدخول إلى بوابة وزارة الداخلية، من هنا، ثم اختيار الاستعلامات الإلكترونية، ومن ثم اختيار أيقونة الأحوال المدنية.

ولا يتم حجز موعد الأحوال المدنية، الا اذا تم إدخال رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، وكذلك الرمز المرئي للتحقق من الشخص الذي يستخدم الخدمة، بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التحقق من بياناتي.

ولاتمام حجز موعد الأحوال، يتم فتح شاشة المواعيد المُتاحة للاختيار من بينها حول الخدمات المطلوبة، ثم اختيار فرع الأحوال المدنية المطلوب مراجعته.

يذكر أن خدمة حجز موعد لا تقتصر على الأحوال المدنية فقط حيث توفر الجوازات السعودية أيضا هذه الخدمة وكذلك بعض الجهات الحكومية والسفارات الموجودة في المملكة.

وكانت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية قد اعلنت في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري عن اتاحة خدمة حجز موعد إلكتروني لإصدار تصريح سفر المواطنين إلى العراق.

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