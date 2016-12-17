حدث جنوب الرياض .. لبناني يقيم حفلاً مختلطاً ويسهّل دخول الخمور للحضور

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المواطن – الرياض

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه “بناء على التنسيق القائم بين فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة منطقة الرياض، فقد وردت معلومات تفيد عن قيام أحد الوافدين ( لبناني الجنسية ) بتنظيم حفل مختلط داخل أحد المجمعات السكنية جنوب العاصمة الرياض والتسويق له و تسهيل دخول الخمور و تقديمها للحضور.

وأضاف أن إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة عملت على ضبط المتهم

بعد التحقق من صحة المعلومات الواردة وتسليمه لمركز الشرطة المختص بعد سماع أقواله وإقراره بما نُسب اليه .

ولفت الميمان إلى أنه في وقت لاحق تم ضبط ثلاثة وافدين (سوري / فلسطيني / أردني) عملوا على تسويق الحفل وبيع تذاكر الدخول، موزعين الأدوار فيما بينهم، حيث جرى تسليمهم جميعاً لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بمنطقة الرياض لتطبيق النظام بحقهم حسب الاختصاص.