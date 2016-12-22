حرم الشيخ ناصر الزيادي في ذمة الله

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المواطن – الرياض



انتقلت إلى رحمة الله تعالى، حرم الشيخ ناصر بن عبدالرحمن بن عجل الزيادي، أحد أعيان محافظة شقراء، وذلك فجر اليوم الخميس بمحافظة شقراء . والفقيدة هي والدة كل من : الأستاذ عبدالله بن ناصر الزيادي، المدير التنفيذي لشركة الطائر الذهبي للشحن الجوي، والأستاذ مثيب بن ناصر الزيادي مدير الخدمات بإدارة التعليم بمحافظه شقراء.

وسوف يُصلى على الفقيدة اليوم الخميس بعد صلاة العصر، في جامع المهنا بمحافظة شقراء . ويتلقى العزاء في منزل الشيخ ناصر الزيادي، الكائن بحي وادي الغدير، بمحافظة شقراء، أو بالاتصال على جوال ابنها عبدالله (0500475475) .

” المواطن “، تتقدم بصادق العزاء والمواساة للشيخ ناصر الزيادي وأسرته الكريمة ، كما تسأل الله للفقيدة الرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان.