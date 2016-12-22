حساب المواطن .. دعم مالي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا

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المواطن – الرياض

شرح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الحميدان، حساب المواطن. وقال في المؤتمر الصحفي الوزاري الخاص بموازنة 2017، إن فكرته ببساطة هي أن سياسة الدعم التي كانت تنتهجها الدولة سياسة عامة داعمة للسلع والخدمات يستفيد منها الجميع بمختلف المستويات، مشيرًا إلى أن الفكرة الجديدة ستكون عبارة عن “دعم موجه بحيث أن الاستفادة من خلال البرنامج إلى الأشد احتياجًا للدعم وهذه الفكرة الأساسية، وبالتالي سيكون هناك قاعدة بيانات لجميع المواطنين مختلفي الدخول والأوضاع الاقتصادية، والدعم سيوجه وفقًا لهذا الاختلاف بحيث يكون الدعم المالي المباشر بحده الأعلى إلى الفئات الأكثر احتياجًا ويتقلص بالتدريج، كلما ارتفع دخل المواطن، وهذه هي الفكرة الأساسية”.

وأضاف أن التغير الذي سيحدث في سياسة الدعم في المملكة العربية السعودية يتمثل في الانتقال من الدعم العام إلى تخصيص الدعم للأكثر احتياجًا، ويتدرج بالأقل إلى الأعلى كلما ارتفع الدخل، وسيتم ذلك من خلال منصة موحدة في حساب المواطن، الذي سيجمع جميع المعلومات عن كل المحتاجين بجميع شرائحهم.

وأفاد الحميدان أنه “سيتم التسجيل وبعد ذلك فحص للدخول ووضع معايير يتم قياسها لتحديد الأحقية والأهلية لبرنامج الدعم ومقياسه، وهذه هي الطريقة التي ستتبع وستظل هذه الطريقة تحت المراقبة بالتعديل في حال وجد أي متغير اقتصادي في خطة التحول، لابد أن تعكس في دعم المواطن لكي يكون متمكنًا من تجاوز أي تأثيرات لخطة التحول الاقتصادي”.

وتوقع أن تكون هذه الأداة التي ستجعل المواطنين في المملكة يمرون بمرحلة العبور للمستقبل في خطة 2020، مبينًا أنه لايمكن تحديد أيّ أرقام حاليًّا.

وعقب وزير المالية محمد الجدعان قائلًا: إن الموقع الخاص برؤية 2030 تضمن الكثير من المعلومات التفصيلية عن حساب المواطن يمكن العودة له والاستفادة منه.

فيما علق وزير التجارة والاستثمار على حساب المواطن بقوله: إنه يمثل طريقة ذكية لإعادة توجيه الدعم للمواطنين لمواجهة أعباء المعيشة “وهذا انتصار للطبقة الوسطى والضعيفة”، لأن الدعم السابق لم يكن دعمًاً موجهًا وذكيًّا ولذلك سعى حساب المواطن إلى تلافي ذلك.