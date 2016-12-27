حساب المواطن يدعم المواطنات المعيلات لأسرهن وأنفسهن

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المواطن – الرياض

أكد نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن برنامج “حساب المواطن” يشمل المواطنات المعيلات لأسرهن وأنفسهن، بنفس الشروط والآلية المفروضة على رب الأسرة الرجل.

وأضاف الحميدان في تصريح للزميلة أسمهان الغامدي ونشرته “الرياض” اليوم “أنه لحفظ حق المواطن ومراعاة الأسر محدودة الدخل، وحمايته من آثار الإصلاحات التي تعمل عليها الدولة، فقد صممت الدولة برنامج “حساب المواطن” لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط الذي من المزمع أن ينطلق بعد 36 يوماً من الآن”.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتخذها الدولة برفع أسعار المياه والطاقة، والذي سيتم تدريجياً حتى 2020، مضيفاً أنه سيتم البدء بالتسجيل في برنامج حساب المواطن بداية من اليوم الأول من شهر فبراير عام 2017 ميلادياً الموافق 4 جمادى الأولى عام 1438 هـ .

وأشار إلى أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

ولفت إلى أن من خصائص البدل النقدي الذي ستحصل عليه الأسرة السعودية أنه ليس ثابتاً وإنما سيكون متغيراً تبعاً لعدد أفراد الأسرة، كما يحفز على الادخار والموازنة، وسيتم ربط البدل النقدي وتقييده بمعايير الاستهلاك الرشيد، إلى جانب إخضاعه للمراجعة بصفة دورية للوقوف على أي مستجدات تؤدي إلى عدم استحقاق الدعم.

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