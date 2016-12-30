حساب_المواطن أبرز ما ينتظره السعوديون في 2017

المواطن – الرياض

ساعات قليلة تفصلنا عن العام الميلادي الجديد 2017، وفي مثل هذا التوقيت من كل عام، تظهر الأمنيات والرغبات التي يتطلّع الأشخاص إليها ويترقّبونها مع العام الجديد، إلّا أن هذا العام يشهد توقعات إضافية مع الإعلان عن بدء التسجيل في برنامج “حساب المواطن” مطلع فبراير المقبل.

وشهدت الأيام الماضية إعلان الحكومة عن طرح برنامج “حساب المواطن” لتوصيل الدعم النقدي إلى الفئات ذوي الدخول المحدودة، في خطوةٍ اعتبرها الكثير من المحلّلين والمراقبين كطريقةٍ عادلة لتلمس احتياجات المواطن.

وطبقًا للمعلومات المُعلنة من قبل الجهات الرسمية حول آلية التنفيذ، فإن المستفيد الأكبر من برنامج “حساب المواطن” هو من يرشد ويقتصد، فكلّما قلّ الاستهلاك زاد نصيب الفرد من الدعم النقدي.

ويستهدف برنامج حساب المواطنين السعوديين ذوي الدخول المنخفضة، حيث سيكون دخل الأسرة هو المعيار الرئيسي لتحديد المستفيدين من البرنامج، كما يحرص البرنامج على تحقيق العدل قبل المساواة، حيث سيتفاوت ما تحصل عليه كل أسرة بتفاوت استهلاكها للطاقة.

ويأتي هذا البرنامج لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتّخذها الدولة برفع أسعار الوقود، حيث سيتم ذلك تدريجيًا حتى 2020.

فيما نشرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: “أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط” الذين سيستفيدون من البرنامج بشكلٍ جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.